Aperte le porte dell’asilo I Girasoli, l’inaugurazione ad Acilia

Nella giornata di oggi 13 settembre è stato inaugurato l‘asilo nido comunale I Girasoli, di via Maccari nel quartiere della Madonnetta. Siamo nella zona di Acilia, presso il X Municipio. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessore alla Scuola Claudia Pratelli e della collega con delega ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

Dall’inizio dei lavori sono passati 13 anni

Bene, ma c’è da dire che l’inizio dei lavori per la sua costruzione sono iniziati nel lontano 2010. Conclusi poi nel 2015 solo ad oggi è possibile usufruirne. Una serie inimmaginabile di burocrazia farraginosa, tra ritardi di costruzione, nodi amministrativi, cambiamenti normativi, modifiche al progetto hanno determinato tempi davvero biblici per la consegna del plesso al Municipio X. I toni delle dichiarazioni, invece, sono di giubilo. Come se fosse a tutti gli effetti una vittoria a tutto campo dell’amministrazione. Dice Gualtieri: “Qui ad Acilia apre finalmente questo nuovo nido grazie a un lavoro straordinario fatto da tutta l’amministrazione. Ringrazio in particolare le educatrici e il Poses che hanno lavorato tutta l’estate per far sì che oggi fosse inaugurata questa splendida struttura bloccata da troppo tempo“. Il primo cittadino ha poi sottolineato: “Faccio gli auguri a tutte le bambine e bambini che da oggi potranno fruire di un luogo straordinario. Per la nostra amministrazione la scuola è fondamentale per educare, accogliere, includere, ridurre le diseguaglianze e sostenere le famiglie nella loro vita lavorativa e proprio per questo abbiamo lavorato per allungare gli orari di apertura, rendendo ancora più fruibile questa bellissima struttura”. Gli fa eco l’assessore alla Scuola Claudia Pratelli: “Questo è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge dal Sindaco, al Csimu, dal Municipio alla parte tecnico-amministrativa e poi in modo particolare il gruppo educativo e la Poses che hanno dimostrato ancora una volta come il loro impegno sia animato da grande passione e competenza. Questo è davvero un grande valore per la nostra città“.