Apre un nuovo Roma Store il primo giorno di campionato: ecco dove a Fiumicino

Un inizio campionato coi fiocchi per i tifosi della Roma, con un annuncio che accontenterà gli amanti del merchandising calcistico. È stato inaugurato oggi, domenica 20 agosto 2023, a Fiumicino, il sesto store ufficiale permanente del club giallorosso. Da questa domenica i tifosi romanisti avranno perciò un nuovo punto di riferimento in città. Inaugurato alle ore 10 di questa mattina, ha infatti aperto ufficialmente il Roma Store al “Market Da Vinci”.

Dove si trova il nuovo store della A S Roma

Sarà il sesto negozio permanente ufficiale del club che si aggiunge a quelli di via del Corso, piazza Colonna, via Ottaviano, del Centro Commerciale Maximo e il Centro Commerciale Porta di Roma. Senza contare ovviamente i due store in zona Olimpico, in viale delle Olimpiadi e il Fan Village a piazza del Foro Italico, aperti solo nel giorno delle partite. Il nuovo store si trova in via Alessandro Volta 25, a Fiumicino, all’interno del Parco Commerciale “Da Vinci” ed è aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 fino alle 21.

La partita Roma Salernitana oggi all’Olimpico

Nonostante la Roma si sia mossa sul mercato, la campagna di acquisti non ha ancora portato la “pedina” richiesta, ovvero l’attaccante. Ora, con l’infortunio di Abraham e la squalifica di Dybala il club giallorosso avrà a disposizione per la prima di campionato solo Belotti ed El Shaarawy. Paredes, Aouar e Sanches hanno rinforzato invece la mediana che risente dell’assenza di Matic mentre in difesa è tornato LIorente e N’Dicka. In panchina dovrebbe invece sedersi Bruno Conti per via delle squalifiche di Mourinho, Foti e due collaboratori. Invece, negli ultimi giorni, i cambiamenti alla Salernitana non sono stati molti. Come volti nuovi si sono visti: Ikwuemesi e Stewart e presto potrebbe essere ufficializzato anche Agustin Martegani.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in tv e in esclusiva su DAZN. L’evento si potrà dunque vedere comodamente a casa propria scaricando l’applicazione sulla Smart tv oppure su console come Xbox e Play Station o usando dispositivi come TimVision Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick. Per gli utenti di Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento e aderito all’offerta Zona DAZN il match sarà visibile sul canale 214.