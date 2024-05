Ardea, 4km di litorale off-limits a bagni e tuffi: ecco i punti non balneabili

Il Sindaco di Ardea, Fabrizio Cremonini, pubblica l’ordinanza per il divieto di balneazione su quattro chilometri di costa locale.

Sono quattro i chilometri di costa non balneabile ad Ardea. Ad affermarlo l’ordinanza firmata in queste ore dal sindaco Fabrizio Cremonini, che ha seguito il Decreto del Presidente della Regione Lazio proprio in materia di spiagge non inquinate e quindi inaccessibili ai cittadini o turisti. Andando a leggere il documento emesso dal Comune del Litorale Romano, i punti individuati per il divieto di balneazione non sono cambiati in confronto allo scorso anno.

Aree vietate alla balneazione ad Ardea

I divieti sono arrivati con i rilevamenti effettuati dall’ARPA Lazio, che da diversi anni monitora i siti della balneazione situati all’interno del Comune di Ardea. Dati storici che anche quest’anno, come spiega Il Caffè, hanno mostrato come sia impossibile dare la balneazione in precisi punti del territorio. Su nove chilometri di litorale all’interno della zona comunale, saranno quattro i chilometri che vedranno un “off limits” al pubblico.

Le aree vietate alla balneazione e i problemi storici sul territorio di Ardea

La decisione attorno al divieto di balneazione ad Ardea riprende un problema storico del territorio. Parliamo, infatti, di aree ormai soggette al fenomeno dell’inquinamento cronico, procurato dalla presenza da canali o fossi di scarico spesso appartenenti ad altri Comuni della Provincia di Roma.

Le zone interdette per la prossima stagione saranno: