Ariccia, pericolosa fuga di gas in strada: interrotta la viabilità

Ariccia. Una fuga di gas improvvisa, questa mattina, a causa del danneggiamento di un tubo di bassa pressione, ubicato a circa 50 centimetri sotto la sede strada. La causa potrebbe risiedere nei lavori di posa della fibra ottica che hanno interessato proprio quel tratto, in corrispondenza della fuoriuscita.

Danneggiato un tubo di bassa pressione

Per questo, oggi, mercoledì 5 ottobre, intorno alle 10.30 la S.O. ha inviato nel comune di Ariccia, in viale Antonio Chigi civico 3, la squadra VVF di Marino (15/A) per un intervento sul posto. Di fatto, una volta giunti sul posto, gli operatori hanno immediatamente identificato la causa della pericolosa fuga di gas proprio in un tubo danneggiato, sottostante.

L’intervento dei VVF ad Ariccia

Dopo aver rilevato la fonte, prontamente il personale VVF intervenuto ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a delimitare il perimetro coinvolto. Ci sono state, ovviamente, ripercussioni anche sul transito stradale e veicolare, fino al completo ripristino avvenuto nell’ultima ora. Sul posto anche il funzionario di guardia, i tecnici di Italgas e la polizia locale.