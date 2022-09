Atletica leggera, Marco Ricci di Cisterna vince due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo

Per la seconda volta è campione nazionale di atletica leggera. Marco Ricci, giovane atleta di Cisterna di Latina, è stato ricevuto questa mattina dal sindaco Valentino Mantini.

Marco Ricci, due volte campione nazionale

Ricci ha iniziato a correre all’età di 4 anni nell’impianto sportivo nel quartiere San Valentino e ora si allena nel centro sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano. L’atleta, nel suo debutto con la maglia nazionale, ha ottenuto il brillante risultato di una medaglia d’oro nei 100 metri e una seconda medaglia d’oro nella staffetta 4×100, categoria Under 23, nei Giochi del Mediterraneo svolti lo scorso 10 e 11 settembre a Pescara.

Il Sindaco di Cisterna: “Un esempio per i giovani cisternesi”

«A nome di tutta l’Amministrazione comunale esprimiamo le più vive congratulazioni al campione Marco Ricci, orgoglio cisternese e promessa dello sport nazionale e internazionale – hanno detto il sindaco Valentino Mantini e l’assessore allo Sport Emanuela Pagnanelli -. Un esempio di come i giovani cisternesi possono assurgere alle cronache nazionali per grandi meriti e con buone notizie, anziché per spiacevolissimi fatti di cronaca come avvenuto recentemente. Marco è modello di bellezza, conquistata con il sacrificio e con l’impegno, con il duro lavoro che permette di raggiungere risultati di altissimo livello».

Presenti in sala anche i familiari di Marco, il presidente del Consiglio comunale Quirino Mancini, gli assessori Maria Innamorato e Andrea Santilli, i consiglieri Aura Contarino, Piero Paliani, Claudia Cori e Antonella Quattrocchi.

Ancora qualche giorno di riposo per l’atleta ma poi da metà ottobre riprenderanno gli allenamenti per i prossimi impegni sportivi. Il più importante dei quali sarà il Campionato Europeo Under 23 che si terrà a luglio in Finlandia.