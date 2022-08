Italia inarrestabile agli Europei: Tamberi vince l’oro nel salto in alto volando a 2,30m

Sta collezionando un successo dopo l’altro e quello di ieri per Gianmarco Tamberi è stato solo un tassello, che è andato ad aggiungersi a un puzzle d’oro. L’atleta, infatti, ha scritto l’ennesima pagina di storia e ieri si è laureato campione d’Europa nel salto in alto, raggiungendo così il secondo oro continentale dopo quello di Amsterdam 2016.

Oro per Tamberi

Gianmarco Tamberi ieri ha illuminato il ‘cielo’ di Monaco di Baviera e si è ripreso il titolo europeo del salto in alto, con la misura di 2,30 m. Dopo quella di Jacobs nei 100, per l’Italia Tamberi ha ‘centrato’ la seconda medaglia d’oro alla rassegna di Monaco. Sul podio, con lui, il tedesco Tobias Potye e l’ucraino Andriy Protsenko (entrambi a 2,27).

La dedica alla futura moglie

Una serata che Gianmarco Tamberi difficilmente riuscirà a dimenticare. Un po’ per l’oro, che ha collezionato, un po’ per i festeggiamenti con la futura moglie, Chiara. I due, infatti, tra poche settimane convoleranno a nozze e il campione olimpico ai microfoni di Rai Sport ha detto: “Domani (oggi, ndr) vengono i miei amici per l’addio al celibato, volevamo farlo con l’oro. Finalmente un po’ di relax“. Sicuramente meritato!