Bambina scomparsa a Firenze: l’ex Hotel è stato sgomberato, ultime news

Bimba scomparsa a Firenze, che fine ha fatto Kata? Ecco le ultime novità riguardo la tragedia che sabato scorso si è consumata presso l’ex Hotel Astor. Da quel giorno le ricerche sono ininterrotte, ma di lei non c’è nessuna traccia. La procura ha disposto l’ordinanza dello sgombero dello stabile per evitare ulteriori atti criminosi. L’esecutivo è avvenuto questa mattina e decina di famiglie sono state sposate in nuovi alloggi provvisori. Ecco cos’è successo.

Bambina scomparsa a Firenze

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di uno stabile, l’ex Hotel Astor in Via Maragliano a Firenze, da cui è scomparsa la piccola Kata. La bambina ha solo 5 anni e nelle ultime riprese delle telecamere di sicurezza stava giocando nel cortile con gli altri bambini e bambine dello stabile, ma ad un certo punto si allontana, come se fosse chiamata da qualcuno. Da lì, si sono perse completamente le sue tracce. L’hotel è occupato da anni da decine di famiglie peruviane e sudamericane: non sono ben chiari i numeri delle persone residenti, ma si parla di un minimo di dicassette nuclei familiari. I bambini in totale sarebbero almeno una ventina, e quasi quaranta i minori.

Sgombero dell’ex Hotel occupato: cos’è successo stamattina

L’immobile è stato posto sotto sequestro preventivo ed è stato sgomberato su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’ex hotel è stato occupato dal 19 settembre del 2022 e pare che l’ordine di sgombero risalga ad almeno otto mesi fa. Tuttavia, mancava l’ok del prefetto, che è stato concesso proprio ieri. Così, questa mattina, attorno alle 7, è iniziata l’azione. Sul posto ci sono stati Vigili del fuoco, Comando provinciale dei Carabinieri di Firenze, ma anche 118 e assistenti sociali. La situazione è molto delicata per l’altissima presenza di minori. Tutti i nuclei familiari verranno spostati in alcune case d’accoglienza.

I motivi dello sgombero

In alcune note della procura di Firenze i motivi dell’esecutivo sono ben chiari: “Sussiste il pericolo che il protrarsi della condotta criminosa, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati e comporti il rischio di ripetizione di reati contro la persona connessi alle condizioni di accesso alla gestione dell’immobile”.