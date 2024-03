Bambino autistico allontanato dalla preside, il ministro Valditara invia gli ispettori a scuola

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha disposto un’immediata ispezione all’interno della scuola di Afragola, in cui la preside ha allontanato un bambino con problemi di autismo, durante un evento contro il bullismo.

Dal canto suo la dirigente scolastica si è scusata per il modo in cui ha chiesto all’insegnante di sostegno di allontanare il bambino, mentre i genitori si sono rivolti a un’associazione locale perché la storia non finisse nel dimenticatoio.

Bambino autistico allontanato dalla preside durante un evento a scuola

È grazie a un video, cha ha fatto ormai il giro del web, che Patrizia ha scoperto che suo figlio, un bambino di 11 anni, era stato allontanato dalla palestra della scuola che frequenta durante un evento contro il bullismo. A chiedere che l’alunno rientrasse in classe è stata la preside della scuola, un istituto comprensivo di Afragola, periferia nord di Napoli. L’insegnante di sostegno ha preso per mano il bambino e lo ha riaccompagnato in classe.

I fatti risalgono al 7 febbraio scorso, ma i genitori del bambino ne sono venuti a conoscenza poche settimane fa, quando gli è stato mostrato un video che riprende gli attimi in cui il figlio viene allontanato dalla palestra.

Come immaginabile, la vicenda ha lasciato l’amaro in bocca – per non dire altro – a Patrizia e a suo marito, che si sono rivolti all’associazione “La battaglia di Andrea”, che offre supporto alle famiglie di bambini e ragazzi diversamente abili. L’avvocato Sergio Pisani ha garantito la sua assistenza qualora i genitori dell’11enne volessero muoversi per vie legali.

Il ministro Valditara invia gli ispettori a scuola

Quando il polverone si è alzato, la dirigente scolastica si è scusata con il bambino e con i genitori, a cui ha chiesto un incontro. Intanto, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, appena venuto a conoscenza del fatto, ha disposto un’immediata ispezione all’interno della scuola.

“Quel bambino, la sua partecipazione era un valore aggiunto in quel momento e lo è la partecipazione di ogni bambino, che si tratti di un convegno, del momento di confronto, della gita. Ci sono anche esempi bellissimi, nel nostro Paese ci sono esempi molto positivi, ecco direi di prendere esempio da quelli” ha detto il ministro commentando i fatti.

L’ispezione nell’Istituto comprensivo di Afragola è avvenuta questa mattina. Al momento non è stato reso noto se verranno adottati o meno dei provvedimenti.