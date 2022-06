Benzina, i prezzi continuano a salire: ecco tutte le informazioni a riguardo

Purtroppo la questione sui prezzi della benzina non è finita. Da un po’ di giorni infatti i prezzi sono nuovamente saliti. Non mancano le proteste dei cittadini che, con tutto quello che ultimamente sta succedendo, non ce la fanno più. C’è quindi un nuovo forte aumento dovuto dalle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, che hanno chiuso ieri in forte salita.

I prezzi aumentano

Il diesel self, da 1,821, sale a 1,914 euro/litro. Per quanto riguarda invece il prezzo della benzina, servito, aumenta da 2,037 a 2,049. Il diesel servito sale invece a 1,973. Il Quotidiano Energia ha rilevato:

Eni con +2 cent su benzina e +3 sul diesel

Tamoil con +4 cent su benzina e +3 su diesel

IP con +3 cent sulla verde e +2 sul diesel

Q8 con +3 cent sulla benzina e sul diesel

Quindi, in attesa di assorbire i nuovi interventi, ci sono diversi incrementi sia sulle modalità self che servito.

Nel dettaglio

Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self sale è salito a 1,914euro al litro. Il valore precedente era 1,902 con diversi marchi compresi tra 1,908 e 1,932 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self, invece, sale a 1,831 euro/litro. Prima era 1,821, con le compagnie tra 1,807 e 1,853 euro/litro.

Il prezzo medio della benzina è arrivato a 2,049 euro/litro, prima il valore era 2,037. La media del diesel servito cresce a 1,973 euro/litro. I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,837 a 0,851 euro/litro (no logo 0,824). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,725 e 1,924 (no logo 1,785).