Bimba di 11 anni salva una piccola Caretta Caretta: la tartarughina esausta era trascinata dalle onde

Adagiata sul bagnasciuga, rotolava tra le onde. Al centro della vicenda una tartarughina marina caretta caretta, nata nella notte a Foce Verde, al Lido di Latina. A salvare e prendersi cura della tartarughina una ragazzina di 11 anni originaria di Rocca di Papa. La piccola, insieme alla mamma, si è presa cura dell’animale chiamando poi la Guardia Costiera. Una volta apprese la notizia, i militari hanno segnalato la cosa alla Rete di salvataggio in mare di animali marini Tartalazio.

La tartarughina marina salvata da una ragazzina di 11 anni

Una storia a lieto fine per l’esemplare di tartaruga caretta caretta che è salvato da una ragazzina di 11 anni. Notato l’animale sul bagnasciuga, la piccola non ci ha pensato due volte a soccorrerlo. Poi, a seguito della segnalazione, il personale della rete di biologi ha soccorso la tartarughina sul posto, tramite la biologa Roberto Monti. L’animale è stato poi portato al Centro di primo recupero della Fondazione Zoomarine di Torvaianica. Qui verrà curata e appena le sua condizioni lo permetteranno verrà rimessa in mare.

I nidi 2023 nel Lazio

Lo scorso 20 luglio sulla spiaggia di Torvaianica, un esemplare di tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova. Si tratta del nono nido per il 2023 sulle coste della Regione Lazio. A renderlo noto sono i volontari della rete di monitoraggio Regionale TartaLazio che, in queste ore, nonostante il gran caldo di questi giorni, stanno mettendo in sicurezza il nido. Il nido si trova in direzione Ostia, all’altezza dello stabilimento Celori. Per proteggerlo, ci spiegano gli esperti di TartaLazio (leggi qui l’intervista al coordinatore Regionale Luca Marini), è stata installata una rete protettiva molto alta. I consigli sono i medesimi di sempre: non entrare per nessun motivo nell’area e in caso di avvistamenti di altre tartarughe avvisare immediatamente la Guardia Costiera al 1530.