Bingo 75, la fortuna bacia un 60enne in provincia di Roma: vinti quasi 18mila euro

A fronte di una spesa di 2.40 euro, un fortunato giocatore ha vinto 18mila euro. La fortuna, stavolta, si è fermata in provincia di Roma, per la precisione a Palestrina, in provincia di Roma. Ad aver vinto quasi 18mila euro è un giocatore che ha scelto Bingo75. Si tratta di una variante del bingo che mette in palio varie categorie di premi per ciascuna partita che dà la possibilità di ottenere una cinquina anche in verticale o in diagonale.

Gioca 2.40 euro e ne vince quasi 18mila

Tombola.it è rivolto a tutti coloro che desiderano giocare comodamente servendosi di uno smartphone, un tablet o anche di un pc ovunque si trovino, 24 ore su 24. E anche il giocatore di Palestrina ha scelto questa modalità riuscendosi ad aggiudicare la vincita. “Il numero che ha regalato al 60enne il jackpot progressivo è il 12” ha fatto sapere Agipronew.

Tombola.it e tutti i giochi offerti oltre a Bingo 75

Il vincitore del montepremi potrà prelevare da subito la vincita e farsi un meritato regalo in quanto tutti i premi di tombola.it sono in soldi reali e non sono erogati sotto forma di bonus gioco. Su tombola.it, oltre a Bingo75, ci sono vari giochi di bingo online che appassionano. So presenti anche tante altre curiosità e divertimenti e, tra le altre cose, una chat gratuita a tua disposizione 24 ore su 24 grazie alla quale è possibile chattare con tanti chat moderator, ma anche una sezione dedicata interamente al gioco responsabile, tanti altri giochi di bingo. Per il mese di novembre un montepremi di quasi 250.000 euro tra premi garantiti e bonus.

Tra le tante possibilità Tombola.it, prevede non solo Bingo 75, ma anche: Bingo 90, Bingo lite, caccia al simbolo bingo, Smorfia bingo, Cinco bingo. Tutta una serie di opzioni tra le quali scegliere e tentare la sorte, nella speranza di aggiudicarsi la vittoria.