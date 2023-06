Bonus 5 punti Maturità 2023: a chi spetta e come funziona

Dopodomani, mercoledì 21 giugno 2023, inizieranno ufficialmente gli esami di Maturità per i liceali di tutta Italia. Come ogni anno, gli studenti impegnati nell’esame più importante della loro vita studiano i metodi più efficaci per ottenere i bonus alle prove. Tra questi, anche i famosi 5 punti di bonus, che per ogni singolo studente si rivelano utilissimi per ambire a un risultato il più alto – di voto – possibile.

Il bonus 5 punti alla Maturità 2023

Tra le tante modalità di studio per questo esame di fine anno, c’è soprattutto la ricerca al fine di ottenere il famoso “bonus 5 punti”. Tale punteggio potrà essere erogato solamente dalla Commissione d’esame: ma come si può spingerli a dare questa tipologia di bonus? Tale “aiuto” sarà erogato agli studenti più meritevoli, in un voto che però risulta molto soggettivo a seconda della Commissione. Infatti, i criteri possono essere legati non solo all’ottima media durante l’anno corrente, ma anche a un simile score ottenuto nei precedenti anni liceali. Insomma, un punteggio bonus che già di suo si dimostra ostico per chiunque, soprattutto perchè si affida all’interpretazione del commissario scolastico e non a delle precise regole scritte.

Come potrebbe essere tenuto?

Essendo un voto soggettivo al giudizio del Presidente di Commissione e della sua Commissione, si possono ipotizzare degli scenari legati a questo “bonus 5 punti”. Immaginiamoci, per ipotesi, un brillante studente che tiene un ottima media nei precedenti anni di liceo e anche all’ultimo anno: a questa ottima presentazione, si dimostra brillante anche nelle prove scritte e nella prova orale. È plausibile, in un simile scenario, che tale bonus possa essere erogato al fine di facilitare l’arrivo al 100 – o addirittura alla lode – di quel candidato.

Ci sono dei requisiti per il bonus 5 punti

Se da una parte c’è l’interpretazione del docente, dall’altro lo studente deve tenere dei determinati requisiti per beneficiare del bonus 5 punti: