Boxe Schoolboys categoria 60kg, il campione italiano è Alessandro Facioni: il giovane è di Ostia (FOTO)

C’è un nuovo campione italiano nella Boxe Schoolboys, con il giovane pugile Alessandro Facioni che è imposto nella categoria “60 KG”. Il ragazzo lidense, risulta come un nuovo talento del pugilato proveniente dal territorio di Ostia. Il campione lidense, nonostante la giovanissima età, è già nel giro della Nazionale azzurra: è stato infatti convocato con l’Italia sotto la gestione del commissario tecnico Patrizio Oliva.

Alessandro Facioni nuovo campione della Boxe Schoolboys

Il ragazzo non ha mai abbandonato Ostia per allenarsi, essendo seguito dal suo allenatore Stefano Vagni presso i locali della famosa palestra “Gladiatore Boxe Academy”, situata nel quartiere di Acilia. Un talento formato in casa, ma che già lascia intuire la stoffa per un futuro da grande pugile, che potrebbero portarlo a coronare importanti traguardi tra il Lazio, l’Italia e soprattutto la scena estera, in un palcoscenico dove gareggiano solo i pugili più talentuosi e forti dell’entourage mondiale.

Ostia festeggia il giovane campione di boxe

Alessandro Facioni si è imposto nel Boxe Schoolboys, federazione che ha messo in piedi il proprio campionato italiano tra 18 e il 21 maggio 2023. Gli incontri che lo hanno portato all’ambito titolo di pugilato, si svolti presso il Palazzetto dello Sport di Roseto degli Abruzzi, in una località da sempre vicina agli sport di contatto e alle discipline di arti marziali. Ostia non può che accogliere con favore l’emergere di questo nuovo campione sul palcoscenico nazionale, con il territorio che nuovamente mostra il talento innato agonistico dei propri atleti.

Alessio entra tra i grandi campioni sportivi di Ostia

Sarà l’aria buono o un territorio che lascia concentrare per bene prima delle manifestazioni sportive. Resta che Ostia è una meta ricercata dagli sportivi per allenarsi, con atleti che, allenandosi sul litorale lidense, sono arrivati anche a strappare una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Oggi emerge un nuovo campione di boxe, dopo che sul nostro territorio sono emersi grandi atleti anche nel calcio, il nuoto, l’atletica leggera, il karate e le arti marziali.