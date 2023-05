Bus notturni nel X Municipio: quali sono, tratte e gli orari

In vista dell’estate 2023, ATAC potenzia il trasporto pubblico notturno sul X Municipio di Roma Capitale. Come ribadito dall’azienda al trasporto capitolina, “sarà un aiuto per lavoratori e giovani che vogliono spostarsi fino a tarda notte”. Un servizio che andrà a toccare soprattutto quelle zone al momento carenti sul piano dei bus notturni, come fatto evincere da una nota del Campidoglio a firma dell’assessore Eugenio Patanè.

I bus notturni sul X Municipio

Sul Municipio lidense, si guarda anzitutto a un miglior collegamento tra mare ed entroterra nelle ore notturne. La motivazione è semplice: Ostia è la sede della movida locale, mentre nell’entroterra troviamo le case di lavoratori e ragazzi. Ecco allora come i percorsi dei bus notturni toccheranno in maniera più incisiva i quartieri di Ostia Ponente, Infernetto, Casal Palocco, Acilia, Axa e Axa-Malafede: territori che purtroppo già in passato venivano scarsamente serviti nelle ore notturne, ma che da quest’estate potrebbero vedere il tanto sperato “cambio di rotta” per gli amanti della notte.

I percorso notturni attivi sul territorio lidense: la NME

Tra le linee che verranno modificate, ci sarà la storica linea NME. Per l’estate 2023, collegherà piazza Venezia a Ostia con nuove fermate lidensi. Nel territorio lidense, la linea fermerà a: via delle Baleniere, via Isole del Capo Verde, via Aristide Carabelli, via delle Azzorre, via dell’Idroscalo, via Domenico Baffigo, via del Sommergibile, via della Corazzata, corso di Duca di Genova, via delle Repubbliche Marinare/via dei Bragozzi, viale Vasco De Gama e Lido Centro.

La linea 070

La linea 070 collega piazza dell’Agricoltura all’Eur fino alla stazione di Lido Centro. Fermerà a: viale Beethoven, viale America, via Cristoforo Colombo, via Eschilo, via Gianfilippo Usellini, via Francesco Menzio, via Bruno Molajoli, via di Macchia Saponara, via Archelao di Mileto, viale Gorgia di lLontini, via di Casal Palocco, via Ermanno Wolf Ferrari, viale di Castel Porziano, via Cristoforo Colombo, lungomare Liutazio Catulo, lungomare Duilio, piazza Vega, viale Capitan Casella, viale Paolo Orlando e Lido Centro.