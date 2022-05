Tragedia ai Castelli, trovato un cadavere di un uomo su via Nettunense ad Ariccia

Una notte terribile per una coppia che, tornando a casa, ha trovato un corpo accasciato su via Nettunense, ad Ariccia. Erano circa le 3 di questa notte. I due hanno notato il corpo disteso per terra, pensando fosse svenuto si sono avvicinati per soccorrerlo. Ma ormai niente da fare, l’uomo era già morto.

Il cadavere in via Nettunense

Il corpo privo di vita era di un cittadino rumeno di 58 anni senza fissa dimora che viveva nelle case abbandonate nella zona di Pavona. Il cadavere si trovava in un tratto di strada molto trafficato a bordo della strada. Non sono stati riscontrati segni di violenza, aggressione o ferite che possano far pensare che sia stato investito. Si pensa per questo che si tratti di un malore dovuto probabilmente dalla sua condizione fisica. L’uomo era fortemente ubriaco e con lui aveva solo una bottiglia di vino, vuota.

Sul posto sono intervenuti la Polizia di Albano e la squadra scientifica di Roma. E’ stata comunque disposta l’autopsia presso il policlinico di Tor Vergata dal magistrato di turno della procura di Velletri.