Incidente a Ostia: sbalzata da un’auto mentre attraversava la strada, grave una donna

Ostia. Questa mattina una donna è stata letteralmente travolta da un’auto mentre cercava di attraversare la strada. L’auto ha tirato dritto e ha preso in pieno la povera vittima, sbalzata sulla strada e poi trasportata d’urgenza in ospedale.

Travolta una donna stamattina ad Ostia

Apprensione per il sue condizioni, che non sembrano essere delle migliori dopo l’impatto. Non si conoscono ancora le esatte cause che hanno portato il conducente dell’auto a non accorgersi del pedone che stava attraversando la strada in quel momento. I primi rilievi condotti dalla Polizia Locale stanno cercando di far quadrare i tasselli.

La dinamica dell’incidente

Il fatto è accaduto questa mattina, venerdì 20 maggio, intorno alle 9:30 a Piazza Cesario Console, più o meno ad altezza del civico numero 12. L’auto coinvolta nell’incidente è una una Ford Focus che ha preso in pieno il pedone durante la sua traversata.

Ora la donna si trova all’ospedale Grassi di Ostia, mentre sul posto gli agenti della Locale sono ritornati per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.