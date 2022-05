Calciatore si tuffa ma si schianta sulla scogliera: morto davanti a moglie e figli

Cercava di divertirsi eseguendo una pericolosa acrobazia lanciandosi da una scogliera per eseguire un tuffo, ma il forte impatto con una roccia non gli ha lasciato scampo. Così è morto, davanti alla moglie e ai figli, Mourad Lamrabatte, ex calciatore professionista.

Mourad Larabatte tenta un’acrobazia sulla scogliera e muore

Il 31enne, ex calciatore professionista, si trovava in vacanza con la sua famiglia sull’Isola de Maiorca quando un gesto goliardico è finito in tragedia. Mourad Lamrabatte voleva effettuare un tuffo di oltre 30 metri, ma forse non ha calcolato bene la distanza dalle rocce e l’impatto è stato terribile.

Dal video fatto da uno dei figli si vede Lamrabatte lanciarsi, poi il violento impatto con le rocce.

Inutili i soccorsi

I soccorsi, arrivati sul posto poco dopo, sono stati inutili. Il 31enne è stato recuperato dall’acqua già privo di vita.

Secondo l’autopsia Lamrabatte non è morto a causa delle ferite riportate a seguito dell’impatto, bensì la causa della morte è da ricercare nell’annegamento dell’ex calciatore che si trovava in uno stato di semi coscienza causato dall’impatto con le rocce.

Le condoglianze della sua ex squadra

Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio per la prematura scomparsa di Mourad Lamrabatte, come quello della sua ex squadra, lo Stichting Betaald Voetbal Vitesse:

“Il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto. Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la Coppa U23”.

Leggi anche: Tentato omicidio a Roma: litiga in strada con l’amica, sale in auto e la travolge

Foto di copertina presa dal profilo Twitter di @AldoAlmeidaBR