Tentato omicidio a Roma: litiga in strada con l’amica, sale in auto e la travolge

Furibonda lite nella giornata di ieri a Roma dove due donne si sono affrontate in strada in una furibonda lite. Prima a parole, poi con le mani, fino a quando una delle due contendenti non ha pensato bene di salire in auto e di investire la rivale.

Investita con l’auto al Quarticciolo dopo la lite

Il tutto è successo nella mattinata di ieri, domenica 15 maggio 2022, nella zona del Quarticciolo. Protagoniste della vicenda due donne, una di 35 anni e una di 40. Tra le due, intorno alle 8.00, è scoppiato per cause ancora in fase di accertamento una violenta discussione. Poi la più grande ha finto di andarsene e invece è salita in auto e ha premuto il piede sull’acceleratore travolgendo la 35enne.

Donna in Ospedale in prognosi riservata

La donna, a causa delle ferite riportate, è stata trasferita d’urgenza in Ospedale dove si trova tuttora in prognosi riservata. Sul posto, allertati da residenti che avevano assistito alla scena, sono intervenuti anche i Carabinieri del nucleo radiomobile.

Accusata di tentato omicidio

La 40enne è stata quindi fermata dai Militari. Al momento, da quanto si apprende, è gravemente indiziata di tentato omicidio. Adesso si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire cosa abbia spinto la donna ad un gesto così grave.