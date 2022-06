Caldo: temperature record come nel 2003

Purtroppo non è una novità. Già da Maggio le previsioni non potevano sbagliare. Il caldo è diventato protagonista indiscusso delle nostre giornate e le temperature “folli” stanno aumentando sempre di più. Qualcuno, al solo ricordo dell’estate del 2003, ha i brividi. Purtroppo, sembra che il brutto ricordo stia tornando ad essere realtà.

Il Mese di Maggio è record

Quest’anno l’estate è arrivata decisamente in anticipo. Tra l’euforia iniziale e la voglia di recuperare il tempo perso a causa degli anni scorsi, le temperature anomale sono passate, per pochi istanti, in secondo piano. Ben presto però ci si è resi conto che i gradi segnavano cifre sempre più alte e questo stava diventando un problema. Il mese di Maggio è infatti arrivato ad un passo dalla storia, classificandosi al secondo posto subito dopo il famoso Maggio del 2003.

Sono in molti ad essere convinti che quest’estate la storia si ripeterà. Gli esperti infatti stanno monitorando da mesi i cambiamenti climatici dichiarando, inevitabilmente, anche i problemi legati all’ambiente e al riscaldamento globale. Per le persone più a rischio è consigliato infatti di stare attenti, di non uscire nelle ore più calde e di essere accompagnati.