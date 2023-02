Campo rom Via Candoni, rimosso il generatore per evitare gli straordinari ai Vigili (che non ci sono)

Roma. Nella mattinata di ieri, venerdì 17 febbraio 2023 qualcosa si è mosso nel campo nomadi di via Candoni, zona Muratella: sono stati rimossi i generatori d’energia e le centraline che vi si trovavano all’interno, e che avrebbero potuto causa problematiche di non poco conto se non sorvegliate di continuo dai Vigili.

Roma, allacci abusivi e incendi al campo rom, la Polizia Locale piantonerà i quadri elettrici H24. Insorge il Sindacato SULPL

Rimosso il generatore elettrico al campo rom di Via Candoni

Come conseguenza di tale azione, poi, è stato cancellato il servizio aggiuntivo di controllo deciso dal Comando Generale dei vigili che, in seguito all’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri del 6 febbraio, avrebbe previsto un dispiegamento di forze abbastanza ingente, oltre che di denaro. Il tutto era previsto per piantonare, 24 ore su 24, i quadri elettrici per motivi di sicurezza, evitando così “la possibile manomissione o alterazione” e “la modifica o l’allaccio di utente non autorizzate”. La soluzione è stata, dunque, quella di rimuoverli completamente.

Le polemiche e il dispendio di risorse (e denaro)

La questione, ovviamente, non aveva mancato di sollevare polemiche, non solamente per il quantitativo di uomini che sarebbero stati impiegati – si parlava di circa 30 pattuglie da 2 agenti al giorno, più le 2 solite all’ingresso – e che di fatto scarseggiano tra le branche della Polizia Locale, come anche noi stessi abbiamo più volte sottolineato, ma soprattutto per la questione economica: sarebbero stati pagati immensi straordinari per tale servizio. Dopo tali critiche, ecco allora che i generatori sono stati completamente tolti da dove si trovavano, un po’ per eliminare il problema alla radice, per intenderci. La decisione presa dal Sindaco Gualtieri è stata ufficializzata tramite un’ordinanza firmata e controfirmata da Gualtieri subito dopo e che ha chiamato in causa direttamente Areti (distributore locale di energia elettrica a Roma).

L’ordinanza di Gualtieri

In sostanza, la Polizia Locale non effettuerà più il piantonamento e la sorveglianza del posto per tutto il giorno, ma lo si farà saltuariamente. Nell’ordinanza di Gualtieri si legge: “La Polizia Locale di Roma Capitale assicurerà attività di vigilanza saltuaria, con adeguata periodicità, anche all’interno del Villaggio, a supporto delle attività tecniche di manutenzione”.

(Foto da Sindacato Sulpl polizia locale)