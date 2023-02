Roma, allacci abusivi e incendi al campo rom, la Polizia Locale piantonerà i quadri elettrici H24. Insorge il Sindacato SULPL

Stop agli allacci abusivi e agli incendi nel campo rom di Via Luigi Candoni a Roma, il Sindaco Gualtieri “schiera” la Polizia Locale a…presidio delle centraline elettriche. È iniziato da questa mattina un imponente servizio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale di “vigilanza interna” presso il campo nomadi che vedrà impiegate quotidianamente, si apprende, “circa dieci autopattuglie per turno, con l’ordine imperativo di assicurare i cambi sul posto”. A stabilirlo è stata un’ordinanza del Comune di Roma (n. 3480 del 6 febbraio scorso, ndr) cui ha fatto seguito il piano operativo disposto dal Comando Generale dei caschi bianchi.

A darne notizia è il Sindacato SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) attraverso il segretario romano aggiunto Marco Milani. Il provvedimento, come detto, ha lo scopo, tra le altre cose, di evitare gli incendi dei moduli abitativi nel Campo, spesso dovuti ad allacci abusivi finalizzati alla sottrazione di energia elettrica. Questo però richiederà un imponente impiego di risorse sia in termini di uomini che di tempo che verranno chiaramente sottratti da altri servizi; inoltre la decisione del Campidoglio si configura come l’ennesima soluzione-tampone anziché cercare di intervenire “a monte” per risolvere definitivamente il problema dei campi rom. Dichiara a questo proposito Milani:

“In una città che vede la cronica carenza organica di agenti aver superato le 3.000 unità, sottrarre ulteriori preziose risorse a territorio e cittadini appare essere frutto dell’ennesima improvvisazione gestionale. Come questo Sindacato denuncia da tempo, la situazione all’interno dei campi è degenerata nell’ultimo biennio, anche grazie alla snaturalizzazione del Gruppo Speciale Sicurezza Pubblica Emergenziale da ordinamento preposto ai controlli”, spiega il Segretario.

“Assurdo un ‘picchetto’ H24”

Prosegue il Sindacalista: “Ma un’ulteriore riflessione andrebbe fatta infine sul ruolo e sui compiti d’istituto della Polizia Locale: a parere di questo Sindacato appare infatti inverosimile che gli agenti debbano essere impiegati a piantonare H24, centraline, impianti elettrici e pali della luce con modalità simili al picchetto presente all’altare della Patria. Anche perché le disposizioni operative emanate dal Comando prevedono tanto di piantina e l’indicazione di come le pattuglie dovranno posizionarsi in funzione preventiva presso le centraline ed i quadri elettrici presenti all’interno del campo. E allora in attesa di un riordino della categoria, pure più volte richiesto a gran voce dagli stessi caschi bianchi romani, ci si attenga perlomeno alle norme ed all’ordinamento vigente. Ad un organico con sempre meno uomini, sembrerebbero corrispondere sempre più compiti assurdi”.

