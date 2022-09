Cane perso nel bosco, si cerca Varenne: ‘Offriamo come ricompensa 20.000 euro’

Avere un cane significa allargare il nucleo familiare. Un cane diventa a tutti gli effetti un componente della famiglia e non sia mai solo pensare di perderlo… una tragedia.

Purtroppo Silvana Ravellini, educatrice cinofila di Caselle Landi, in provincia di Lodi, ha perso il suo Varenne, un meticcio simil Breton bianco e arancione, 8 mesi fa nel bosco e da allora lo cerca disperatamente. Il desiderio di riabbracciarlo è tanto forte da aver indotto l’educatrice cinofila a offrire 20mila euro a chi riuscisse a ritrovarlo o anche solo a fornirle qualche informazione.

Varenne un meticcio adottato da un’educatrice cinofila

Silvana ha raccontato alla redazione de Il Giorno di aver adottato Varenne per “strapparlo da una situazione sbagliata. È arrivato a casa nostra con i muscoli in sofferenza per il grave stato di malnutrizione in cui versava. Ma, piano piano, con le nostre attenzioni, si è rimesso in forze divenendo presto il ritratto della felicità e della vivacità”.

Il cucciolone, però, purtroppo si è perso mentre correva dietro a un animale selvatico e da allora è iniziata una ricerca disperata per Silvana che non intende desistere.

La ricompensa a chiunque lo riporti a casa

L’assenza di Varenne in casa è tanto pesante da aver indotto l’educatrice cinofila a offrire ben 20mila euro a chiunque glielo riporti. Sembra sia l’ultima speranza per Silvana che ha già cercato in ogni modo di riportare in famiglia il suo Varenne. Si è servita persino di droni e cani molecolari.