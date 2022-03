Caro carburanti, dal 1° aprile la Francia applica uno sconto: risparmio di 9 euro per ogni pieno

Caro benzina, mentre gli italiani si ingegnano a cercare il distributore più economico attraverso app e passaparola, in Francia è il Governo ad aiutare i cittadini. A partire dal 1 aprile, infatti, è stato deciso che sarà applicato uno sconto sui costi di ogni tipo di carburante. Lo sconto ammonta a 15 centesimi al litro, a prescindere dal tipo di carburante che si utilizzerà al momento del rifornimento.

Sconti al distributore di carburante

A darne notizia è stato direttamente il Primo Ministro francese Jean Castex, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano Parisien. Lo sconto verrà applicato da aprile dino alla fine di luglio e la misura varata, oltre ad essere valida per tutti i tipi di carburante, è indirizzata sia ai cittadini privati che alle società e alle imprese. E’ stato calcolato che questo intervento avrà un costo di due miliardi di euro per le casse dello Stato francese.

15 centesimi al litro in meno sul costo del carburante non sono pochi. A fare il calcolo è direttamente il Premier francese. “Per ogni pieno di 60 litri si risparmieranno 9 euro“, ha spiegato. Terminato l’annuncio, Castex ha voluto poi rivolgere un appello ai “petrolieri”, chiedendo di affiancarsi al governo francese con un “gesto complementare”. Quello che viene chiesto è uno sforzo da parte loro, ritoccando il prezzo verso il basso per contrastare l’aumento dei carburanti.

Leggi anche: Sciopero benzinai lunedì 14 marzo 2022, cosa cambia e fino a quando dura

E l’Italia?

In Italia i prezzi di diesel e benzina sono alle stelle, molto più del resto d’Europa. Colpa di iva e accise, che incidono per più della metà del prezzo finale alla pompa. Unico posto dove gli automobilisti si salvano è Livigno. Nella piccola località sciistica in provincia di Sondrio, in Lombardia, non si pagano IVA e accise. E’ infatti una zona extra-doganale e in questi giorni i costi sono di 1,36 euro al litro per la benzina e di 1,25 euro per il diesel. Ben differente il discorso per tutto il resto d’Italia, dove il carburante, sia in modalità self service che servito ha ampiamente superato i 2,2 euro al litro.