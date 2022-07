Carta d’Identità elettronica, nuovi open day a Roma il 16 e 17 Luglio: ecco come prenotarsi

Continuano anche questo weekend, Sabato 16 e Domenica 17 Luglio, gli Open Day dedicati alle carte d’identità elettroniche a Roma. Torneranno quindi le aperture nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici. Un modo per velocizzare la burocrazia lenta che in queste settimane sta creando non pochi disagi.

Dove andare per avere la carta d’identità elettronica a Roma

Sabato 16 Luglio, resteranno aperti gli uffici anagrafici del Municipio IV, in via Rivisondoli 2. La sede sarà aperta dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Ricordiamo che, oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

Sabato 16 Luglio (dalle ore 8:30 alle ore 16:30) saranno aperti anche gli ex Punti Informativi: Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune. Aperti anche Domenica 17 Luglio (dalle ore 8:30 alle ore 12:30).

Come prenotarsi agli open day

Come sempre, vi ricordiamo che per prenotarsi bisogna andare nel sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) dove sarà possibile prenotare il proprio appuntamento, sempre obbligatorio per fare richiesta della carta d’identità elettronica in occasione degli Open Day, che si tengono ormai da mesi nella Capitale.