Carta d’Identità elettronica, nuovi open day a Roma il 2 e 3 Luglio: ecco come prenotarsi

Continuano anche nel mese di Luglio gli Open Day dedicati alle carte d’identità elettroniche a Roma. Questo weekend, Sabato 2 e Domenica 3 Luglio torneranno le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici. Un modo per velocizzare la burocrazia lenta che proprio in queste settimane sta creando non pochi disagi.

Dove andare per avere la carta d’identità elettronica a Roma

Sabato 2 Luglio sarà possibile richiedere la Carta d’Identità Elettronica presso gli sportelli anagrafici del Municipio IV, nelle sedi di Via Rivisondoli e Via San Romano. Aperto anche il Municipio VIII nella sede di Via Benedetto Croce 50.

Di seguito gli orari:

Municipio IV : le sedi di Via Rivisondoli 2 e di Via di San Romano saranno aperte dalle ore 8.00 alle ore 13.00 .

: le sedi di Via Rivisondoli 2 e di Via di San Romano saranno aperte dalle ore . Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Ricordiamo che oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

Come sempre, saranno aperti a Roma anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino. Sabato 2 Luglio dalle 8.30 alle 16.30, mentre Domenica 3 Luglio dalle 8.30 alle 12.30.

Come prenotarsi

Nella giornata di venerdì 1 Luglio, a partire dalle ore 9 e fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) sarà possibile prenotare il proprio appuntamento, sempre obbligatorio per fare richiesta della carta d’identità elettronica in occasione degli Open Day, che si tengono ormai da mesi nella Capitale.

Open day anche ad Ariccia e Monteflavio

Sabato 2 Luglio sarà organizzato l’open day anche nel comune di Monteflavio, dalle 9:00 alle 13:00. Sia Sabato che Domenica 3 Luglio anche il comune di Ariccia provvederà agli open day, dalle 15:00 alle 20:00 in Piazza di Corte 1.

Per prenotarsi bisogna chiamare il giorno Venerdì 1 Luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 077469332 per il Comune di Monteflavio e al numero 3804709686 per il Comune di Ariccia.