Cartoon Fest a Cinecittà World: ecco quando e programma completo

Cinecittà Word è una scoperta e una meraviglia continua. L’ultima notizia riguarda proprio il Cartoon Fest, il grande evento pensato per le famiglie e che verrà ospitato, per la gioia di tutti, per la durata di ben due giorni. Un’occasione certamente da non perdere per trascorrere una bellissima giornata tutti insieme. Ecco qualche dettaglio, continuate a scorrere verso il baso per leggere l’articolo!

Insomma, per ben due giorni, bambini e genitori potranno assaporare un’esperienza unica, magica e irripetibile. Tantissime sono le occasioni di divertimento, come ad esempio i laborati pensati appositamente per i bambini, tra giochi, pitture e disegni dei loro personaggi preferiti dei cartoni. E poi, ancora, spettacoli, rappresentazioni, concerti con le voci più famose dei cartoni animati e molto altro ancora. Infine, ci saranno anche espositori con tanti fumetti, gadget e giochi. Le due giornate si svolgeranno sabato 17 e domenica 18 giugno. Ecco a voi il programma completo dei due giorni.

Il programma di Cartoon Fest: sabato 17 e domenica 18 giugno

Partiamo, allora, dalla prima giornata dedicata al Cartoon Fest, ovvero quella di sabato 17 giugno 2023, ecco il programma completo:

11,00 – Welcome Show – Il grande benvenuto in compagnia dei personaggi più famosi dei cartoni;

11,20 – Musical Frozen – Elsa, Anna e Olaf si esibiranno sulle note della Colonna Sonora del celebre Film;

11,30 – “Momenti Cartoon” – Rappresentazione Cosplay con tanti personaggi a tema

14,45 – Musical Ispirato a Coco – Canzoni, scenette e ben 13 ballerini con diverse coreografie;

15,30 – Cartoon Show – Teatro 4. Qui saranno interpretate dal vivo le più belle sigle dei cartoni;

17,00 – Welcome Show – Un saluto da tutti i personaggi

17,30 – Gara di Cosplay con i vestiti e le tenute più belle e suggestive

17,40 – POSI E NEGA e le Sigle dei Cartoni Animati – Cinecittà Street

18,15 – Musical di Aladdin

19,45 – Musical Mary Poppins

20,00 – Concerto Live di Clara Serina con le più belle sigle dei cartoni animati

Il programma per domenica 18 giugno

Si continua, ovviamente, anche il giorno successivo, domenica 18 giugno 2023, con ancora tantissime attività, ecco il programma di giornata nel dettaglio:

11,00 – Welcome Show – Il grande benvenuto in compagnia dei personaggi più famosi dei cartoni;

11,20 – Mini Musical a tema

11,30 – “Momenti Cartoon” – rappresentazione Cosplay, con figuranti e costumi che intratterranno i bambini

12,45 – Mini Musical a tema Aqua World

14,00 – Posi e Nega, le sigle dei Cartoni animati più famosi e amati

15,30 – Cartoon Show – Teatro 4. Qui saranno interpretate dal vivo le più belle sigle dei cartoni, con ballerini e coreografie da non perdere;

17,15 – Mini Musical a tema;

18,15 – Mini Musical a tema;

18,30 – Concerto Live di Clara Serina con le più belle sigle dei cartoni animati

(Foto da cartoon_fest_ su Instagram)