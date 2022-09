Casa in affitto GRATIS in questo paese da favola: come ottenerla

Lo spopolamento di piccoli centri purtroppo è un dato di fatto col quale bisogna fare i conti a causa di diversi fattori, vuoi i giovani in cerca di occasioni lavorative in città che offrono più opportunità, vuoi anche spesse volte gli affitti troppo alti che inducono le nuove famiglie a cercare condizioni economiche più agevoli, esistono diverse cittadine che contano sempre meno abitanti.

Affitti a 1 euro al giorno

Ma proprio per fare fronte a questo fenomeno che si sta verificando in diversi piccoli centri italiani c’è un piccolo paese in Veneto, Pedemonte, che per accrescere la sua popolazione ha deciso di affittare le sue case a solo 1 euro al giorno, come a dire che un affitto costa 30 euro al mese.

Un’occasione da tenere in considerazione soprattutto per quanti non amano il caos cittadino e possono scegliere di lavorare ovunque grazie allo sviluppo negli ultimi anni dello smart working. Senza considerare lo stupendo paesaggio che questo piccolo paesino offre ai suoi cittadini: un piccolo borgo, tranquillo, dove tutti si conoscono e possono facilmente sostenersi nelle difficoltà. Insomma un’offerta che in tanti possono tenere in considerazione se preferiscono scegliere la quiete, oltre al vantaggio di dover pagare un affitto ridicolo.