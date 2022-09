Bonus Casa Under 36 in scadenza: ecco come fare domanda

Tra due mesi scade il Bonus Casa Under 36. L’agevolazione dedicata agli under 36 con Isee inferiore ai 40mila euro sta giungendo al termine. Sul calendario la data del 31 dicembre si avvicina sempre di più. Ecco come fare domanda prima della scadenza.

Bonus Casa Under 36 in scadenza

L’agevolazione era stata introdotta dal Governo Draghi oltre alla garanzia Consap rafforzata sui mutui. Si tratta di un bonus per coloro che non hanno superato i 36 anni di età e che vogliono acquistare la prima casa senza pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto.

I requisiti

Rimangono quindi poco più di due mesi prima della scadenza del bonus. Ma oltre a questo è bene ricordare che si potrà evitare il pagamento di questi oneri solo a patto che si trasferisca la residenza nel comune in cui si è comprata casa entro i 18 mesi, oltre a non possedere altri immobili che abbiano usufruito di tale agevolazione. Questi alcuni dei requisiti richiesti per poter usufruire del bonus Casa.

Come fare domanda

La domanda di accesso al bonus prima casa under 36 va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa a cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito dell’agenzia delle entrate.

L’elenco delle banche a oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi e su quello di Consap.

Bonus Casa 2023

Anche se a breve scadrà la possibilità di usufruire del bonus, anche nel 2023 si potrà beneficiare del vantaggio che consente di ridurre al 2% l’imposta di registro mentre vengono pagate in misura fissa, 50 euro ciascuna, le imposte ipotecarie e catastale. Non si esclude però che con l’entrata del nuovo governo si possa ottenere una proroga per l’anno prossimo.