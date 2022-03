Castelli: addio al Prof. Roberto Milanesio, amatissimo docente della Falcone

Grottaferrata piange il Professore Roberto Milanesio. Stimato docente della scuola Falcone di Grottaferrata, l’uomo è venuto a mancare ieri, dopo che lo scorso anno aveva scoperto di essere affetto da un male incurabile. Molto amato dai suoi alunni, sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

Lutto a Grottaferrata: addio al Professore Roberto Milanesio

Nel corso della propria carriera, il Professor Roberto era diventato davvero un punto di riferimento per l’istituto, nel quale insegnava matematica da molti anni. Ma non solo scuola. Roberto era anche molto attivo nel sociale: oltre all’ adesione al movimento dei Focolarini era illustratore del libro per bambini ‘Big’ e portava avanti anche dei progetti di solidarietà per i bambini africani. Vicino anche al mondo teatrale, il Professor Roberto faceva parte dell’associazione Carpe Diem di Marino.

Oggi a Rocca di Papa i funerali del Professore

I funerali dell’amato Professore sono stati fissati per oggi alle 12 presso il centro internazionale dei Focolari in via Frascati a Rocca di Papa. Tanto l’affetto che i suoi colleghi nutrivano dei riguardi di Roberto che presenteranno una proposta per intitolare un’aula della scuola in sua memoria.

