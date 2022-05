Chiusura Leonardo a Pomezia: il Sindaco oggi in audizione in Regione

Continua la ‘battaglia’ istituzionale per cercare di scongiurare la chiusura del sito Leonardo a Pomezia. Oggi il Sindaco Adriano Zuccalà ha partecipato all’audizione svoltasi presso la IX Commissione Lavoro della Regione Lazio. Presente anche l’Assessore al Lavoro Di Berardino e i rappresentanti dell’Assessorato e della Commissione Sviluppo Economico nonché alcuni dirigenti aziendali.

Il Sindaco di Pomezia contro la chiusura di Leonardo

Il Primo Cittadino, preso atto con soddisfazione della determinazione anche della Regione nel cercare un percorso condiviso di valorizzazione del sito, è tornato a sottolineare la necessità di porre l’accento su una visione di sviluppo della sede di Pomezia, favorendone gli investimenti in un territorio oggetto di costante crescita anche grazie ai fondi del PNRR. Ieri si è tenuto invece l’incontro sempre tra il Sindaco Zuccalá e la Vice Ministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde.

Il caso

Da mesi ormai il Comune, unitamente alle rappresentanze Sindacali, è al lavoro per evitare che la sede di Pomezia giunga all’epilogo a beneficio di Roma e Cisterna di Latina. Un’eventualità che produrrebbe inevitabili conseguenze per tutto il comparto dei lavoratori dell’azienda, che è stato stimato in circa 700 unità, ma anche dell’indotto e di quelle del ciclo degli appalti, con ulteriori posti di lavoro a rischio, almeno un centinaio. Fino ad ora sono state diverse le manifestazioni di protesta organizzate dai dipendenti (così come i tavoli istituzionali), su tutte il presidio sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, ma per ora non ci sono state sostanziali novità. La partita resta pertanto aperta.