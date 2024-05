Coinvolto nell’incidente con feriti: Carabinieri scoprono che era drogato e ubriaco

Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanza stupefacente: questa la scoperta fatta dai Carabinieri dopo un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in provincia. Il sinistro aveva provocato anche dei feriti. La vicenda.

Ci sono sviluppi in merito all’incidente stradale verificatosi lo scorso 25 aprile 2024 nel Comune di Fondi, in provincia di Latina. Soltanto in queste ore infatti è trapelata la notizia che una delle persone rimasta coinvolta nell’impatto viaggiava sotto effetto non solo di alcol ma anche di droga. A mettere nero su bianco il mix altamente pericoloso nel suo sangue sono state le analisi effettuate subito dopo l’incidente. E per questo il conducente è incorso in tutte le conseguenze del caso.

Alcol e droga alla guida: denunciato un 28enne

L’automobilista, un 28enne residente a Castelliri (Frosinone), dopo l’incidente – in cui c’erano stati anche dei feriti – era stato sottoposto dai Militari intervenuti ai controlli di rito per rilevare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o di alcol. Ebbene, dalle analisi è emerso che l’uomo si era messo alla guida con un tasso superiore rispetto al consentito rispetto all’uso di alcol, risultando positivo inoltre anche ai cannabinoidi.

Nella giornata di ieri, pertanto, espletato l’iter burocratico previsto in questi casi, i Carabinieri della Stazione di Fondi – gli stessi che avevano effettuato i rilievi dell’incidente – hanno formalizzato a carico del 28enne la denuncia “per guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti“. I Militari hanno quindi ritirato la sua patente di guida mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

