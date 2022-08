Coldplay, Chris Martin sceglie Napoli al posto di Roma e annuncia un’altra data

I Coldplay tornano in concerto in Italia. I fan hanno atteso più di un’ora su ticketmaster, ticketone e vivaticket per accedere alla pagina di vendita dei concerti annunciati dalla band. Migliaia di persone in “fila virtuale” già dall’alba di questa mattina per accaparrarsi un biglietto del Music Of The Spheres World Tour dell’estate 2023. Ma tra le città che ospiteranno la band, Roma non è stata contemplata dal frontman Chris Martin.

Due date a Napoli e tre a Milano

I Coldplay si esibiranno in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno 2023, con grande entusiasmo del Sindaco Manfredi. Subito dopo i Coldplay, invece, il 28 giugno si esibirà al Maradona anche Tiziano Ferro. Non solo, a Napoli il tour della band fa doppietta. E’ stata infatti aggiunta un’altra data, il 22 giugno 2023. Un altra serata sarà prevista anche allo stadio San Siro di Milano il 28 giugno 2023, oltre alle due già preannunciate del 25 e 26 giugno 2023.

Il frontman dei Coldplay ha preferito Napoli a Roma

Grande assente in questo tour mondiale è la Capitale d’Italia, Roma. Con una capienza di 72.698 persone, lo Stadio Olimpico di Roma avrebbe potuto ospitare i fan dei Coldplay, ma Chris Martin avrebbe preferito lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli che può ospitare 54.726 persone, circa 17mila in meno rispetto a quello di Roma.

Il frontman dei Coldplay ha preferito Napoli a Roma ed ha spedito in perlustrazione un suo collaboratore per verificare la fattibilità dell’operazione già a luglio 2022. Tra le due Napoli ha avuto la meglio.

Roma grande assente nei tour mondiali

D’altronde, i tour mondiali in Italia fanno poche date e, il più delle volte, non toccano Roma. Quando poi ne fanno una sola, la scelta cade quasi sempre su Milano. Lungo è stato l’elenco dei grandi nomi che sono venuti in Italia o devono ancora venire ma che non hanno fatto tappa a Roma: Iron Maiden, James Blunt, Elton John, Kiss, Guns n’ Roses, Foo Fighters, Green Day, Metallica, Aerosmith, Sting, Eric Clapton e tanti altri.

Dalla mancanza di un luogo chiuso per i concerti di medio/alto livello, alla logistica che lascia a desiderare, diverse possono essere le motivazioni per le quali gli artisti evitano Roma. Resta di fatto che la Capitale ogni anno è assente in molti tour di artisti dal calibro internazionale che solitamente preferiscono Milano.