Coldplay World Tour 2023, la band a Milano e a Napoli: ecco quando, date concerti e biglietti

C’è chi è arrivato fino a Parigi o a Bruxelles per il concerto dei Coldplay. E chi, invece, ora ha tirato un sospiro di sollievo perché la band, dopo il trionfale successo dell’ultimo tour europeo, è pronta a tornare in Italia. E sono state già annunciate ben due tappe nel nostro Paese: Milano e Napoli.

Quando ci sarà il concerto dei Coldplay in Italia?

Dopo il sold out al Wembley Stadium di Londra, i Coldplay sono già pronti per il prossimo tour, che prenderà il via nell’estate del 2023. La band ‘sbarcherà’ in Portogallo, Spagna, Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito e...arriverà in Italia. Sì, avete capito bene. E non è un sogno.

Dopo ben 6 anni dagli ultimi concerti di Milano, allo Stadio San Siro, i Coldyplay sono pronti a ritornare nel nostro paese. Chris Martin e i ‘suoi’ saranno a Napoli il 21 giugno del 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona e a Milano, a San Siro, il 25 e il 26 giugno.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti saranno disponibili in anteprima, ma solo per gli utenti My Live Nation, a partire dalle 10 di mercoledì 24 agosto. La vendita generale, invece, partirà dalle 10 di giovedì 25 agosto su Ticketmaster, TicketOne e Viva Ticket. O nei punti vendita autorizzati.