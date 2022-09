Bruno Arena dei Fichi d’India è morto: aveva 65 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo (e non solo). Bruno Arena, del duo comico ‘Fichi d’India’, è morto oggi: si è spento all’età di 65 anni. Lui che da animatore turistico, aveva collezionato un successo dopo l’altro con l’amico Max Cavallari, che non l’aveva mai lasciato solo, neanche nel momento buio e difficile della malattia.

Il successo di Bruno Arena con Max Cavallari

Bruno Arena nel 1988 aveva conosciuto Max Cavallari e insieme avevano dato vita al duo comico, che li ha resi famosi in Italia. Dopo l’esordio, hanno iniziato ad esibirsi in tutto il Paese, tra trasmissioni televisive, ospitate nei salotti tv e nei programmi comici. Non si possono non citare Zelig, Colorado. Ma nella loro carriera anche molti film di successo, l’ultimo nel 2008 con la regia di Enrico Oldoini.

L’aneurisma

Successi sì, ma anche momenti bui e pagine dolorose. Nel 2013 Bruno Arena ha dovuto fare i conti con la rottura di un aneurisma, che gli ha causato un’emorragia cerebrale proprio durante la registrazione di una puntata di Zelig. Operato d’urgenza, il comico ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano l’11 febbraio, poi si è trasferito in un centro di riabilitazione. Nel 2014, un anno dopo la tragedia, ha fatto il suo ritorno in pubblico allo Stadio San Siro. Oggi, però, la notizia che nessuno si aspettava: il comico è morto, all’età di 65 anni, per cause ancora non chiare.

Il post insieme all’amico un mese fa

Un mese fa sui social Max Cavallari aveva pubblicato una foto con Bruno Arena. Lui in sedie a rotelle, ma con la mano sinistra che saluta e accenna un sorriso. Al fianco il compagno e collega che non l’ha mai lasciato solo. Oggi, poi, la notizia della morte.

L’ultimo saluto di Paolo Belli

Paolo Belli, che presto rivedremo a Ballando con le Stelle, poco fa ha pubblicato sui social una foto con Bruno Arena. Loro due che si abbracciano e una didascalia commovente: ‘Grande amico mio, riposa in pace’. Un post seguito da decine e decine di commenti perché Bruno Arena e la sua comicità mancheranno a tutti.