Concerto Bryan Adams a Roma martedì 6 dicembre: scaletta e canzoni di stasera

Roma. Nella Capitale è tutto già pronto per l’epico concerto evento di Bryan Adams. Parliamo di una delle leggende viventi della musica mondiale, che ha accompagnato negli anni diverse generazioni con i suoi fantastici album, le sue esibizioni e i testi, sempre molto coinvolgenti. Alcune tracce sono ormai diventate iconiche, secolari, e apprezzati anche dai più giovani. Quella che proporrà a Roma questa sera, martedì 6 dicembre, sarà una scaletta straordinaria che ripercorre per intero il suo repertorio musicale. Un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso la musica pop e rock che farà accorrere migliaia e migliaia di persone al palazzetto. La sua presenza, oggi, nel nostro Paese è certamente un evento storico, potremmo aggiungere, soprattutto dopo due anni di stop per la musica di tutto il mondo a causa della pandemia da Covid-19. Un ritorno dal vivo, senza inibizioni, attesissimo dai fan ma anche dal cantante stesso, che ritorna anche per promuovere il nuovo lavoro: l’album So happy it hurts, uscito lo scorso marzo.

Calendario Pirelli, Bryan Adams firma “On the Road”

La scaletta dei brani per il concerto di Bryan Adams

In occasione del lancio del suo tour, il cantautore canadese aveva dichiarato: “La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei può essere negata. All’improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire”. Un peso insostenibile, quello dell’assenza dei concerti dal vivo, per il pubblico e per gli stessi artisti, ma che ora sembra essere terminata. L’album “So Happy It Hurts ha un unico grande tema centrale: la libertà, ma anche la spontaneità che ne deriva, e quel brivido che si corre quando si è svincolati da tutto: il vero segreto della felicità secondo l’artista. Ora, stando alla scaletta che Bryan Adams in queste settimane sta proponendo durante il tour, possiamo capire quali saranno i brani che canterà anche a Roma, nella notte magica che ci aspetta: