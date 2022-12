Concerto Arctic Monkeys a Roma nel 2023: ecco quando e prezzi dei biglietti

Il tanto atteso concerto della band inglese Arctic Monkeys avrà luogo a Roma a Luglio del 2023. A qualche anno di distanza dall’ultimo concerto tenuto nella capitale, Il 16 Luglio del prossimo anno la band si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle per l’occasione Rock in Roma. Negli ultimi tempi, i fan più affezionati hanno assistito a una vera e propria fase di maturazione della band, che è passata dalle tonalità dure degli inizi a melodie più morbide, pur mantenendo il loro animo rock. Il nuovissimo album The Car, infatti, ha suscitato riluttanza da parte di chi ha sempre accostato gli Arctic Monkeys ai forti suoni delle chitarre elettriche.

Il cambiamento della band Arctic Monkeys



La maturità è, di fatti, arrivata anche per i nuovi rappresentanti del rock britannico che hanno preferito concentrarsi su una proposta musicale più complessa e soft. Nonostante il cambio di proposta musicale, la nuova scaletta del concerto non deluderà di certo quegli spettatori che hanno iniziato a seguire il gruppo di Sheffield dalle prime battute, quando i social network iniziavano a prendere centralità nella vita dei teenager con MySpace. Al resto, al mix, penserà Alex Turner che, da imberbe e romantico tardoadolescente, si è reinventato man mano crooner e quindi, il resto della band ci è ormai abituata, vero one man show.

Le sorprese previste al concerto

Inoltre, per aumentare l’hype attorno al concerto la band ha riservato una grande sorpresa per i fan: l’apertura del concerto da parte di Willie J. Healy, cantautore inglese dall’ampio successo che, grazie alle sue intuizioni, ricorderà ai fan gli Arctic Monkeys del primo periodo musicale. Non solo, ad aprire la serata ci saranno anche gli svedesi The Hives di Pelle “Howlin'” Almqvist, miti del rock da festival. Dunque, l’intrattenimento al futuro concerto degli Arctic Monkeys è assicurato: energia allo stato puro.