Primavera Sound 2023 a Barcellona e Madrid: quando ci sarà, il calendario con le date. Protagonisti anche i Maneskin

È stato annunciato il cartellone del Primavera Sound 2023, uno dei festival musicali più attesi dell’anno che, ogni anno, accoglie alcuni tra gli artisti più importanti al mondo. Quest’anno il Festival raddoppia le città spagnole e oltre a Barcellona avrà la sua leg anche a Madrid. Il festival, quindi, si terrà al Parc del Fòrum, dall’1 al 3 giugno, e alla Ciudad del Rock ad Arganda del Rey, dall’8 al 10 giugno, due location che, come si legge nella nota stampa “ospiteranno le giornate clou del Primavera Sound 2023 in due città che saranno lo specchio l’una dell’altra per due weekend consecutivi”.

I Maneskin al Primavera Sound 2023

Una line up condivisa per oltre 200 appuntamenti che vedranno arrivare in Spagna artisti internazionali che spazieranno tra generi e culture e che ancora una volta rispetterà l’equilibrio di genere. Dal punk al K-Pop, passando per l’elettronica e la techno, il metal e il rock con Depeche Mode, Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, FKA twigs, Skrillex, Calvin Harris, St. Vincent, The Moldy Peaches e Le Tigre che saranno gli headliner delle edizioni di Barcellona e di Madrid che condivideranno le line up. Ad aprire le danze per questo doppio festival nato al grido di “I’ll be your mirror” saranno i Pet Shop Boys.

Tra i nomi si nota subito sotto quello degli headliner della terza giornata anche quello dei Maneskin. È la prima volta che la band formata da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas partecipa al festival spagnolo, condividendo il palco nel giorno in cui si esibiranno Rosalía, Calvin Harris, FKA Twigs, St. Vincent e The War on Dugs tra gli altri. Ma il cartellone è pieno di nomi importanti, da Baby Keem alla reunion dei Karate passando per Alvvays, Skrillex, Julia Jacklin, The Mars Volta, Julia Holter, Arlo Parks, DARKSIDE, Beth Orton, Bad Religion, OFF!, Shellac, Pusha T, Christine and the Queens, Four Tet, black midi, The Comet is Coming, Black Country, New Road, The Chills, Cloud Nothings e Japanese Breakfast solo per citarne alcuni.