Domenica 30 ottobre Festa Celtica all’Ippodromo Capannelle di Roma: il programma

Torna il Festival Celtico a Roma con una giornata da trascorrere tutti insieme, aspettando Halloween, con tanta musica, street food contadino, pic-nic sul prato più grande di Roma, market magico, artigianato, benessere e operatori olistici, workshop, degustazioni di prodotti della tradizione antica, laboratori e attività per grandi e bambini, ragazzi, adulti e un sacco di curiosità dal mondo celtico!

Festival Celtico a Ippodromo Capannelle: il programma

Domenica 30 ottobre 2022, dalle ore 9 alle 18,30 ci sarà un’edizione straordinaria del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani all’interno dell’Ippodromo Capannelle con Festa Celtica. Tra le varie attività ci sarà lo Street farm food: “Street farm food” perché i contadini agri-chef, i farmers, mettono le “materie prime locali” al primo posto, prima dei riti della repubblica dei cuochi e delle cerimonie “dell’impiattamento”.

Tanti piatti della tradizione contadina, anche vegani! Farro alla zucca, polenta, pizza vegana con mezzarella grazie a Fermaggio, ravioli realizzati con uova di ‘Galline Felici’, spaghetti aglio rosso e talli di Castelliri olio evo e peperoncino, Panciccia di Asterix del boss del cacio, fritti e delizie, cavolo nero e patate, burger di chianina bio, arrosticini e salsicce, bruschette al tartufo, panini con la cicoria, pancake con miele e noci,crêpes al grano saraceno, caldarroste e vino e le migliori birre artigianali di Fustock birreria.

Musica Live e Laboratori

Non mancherà la musica live con il Trio Binario e The Shire, con Marzio Venuti, delegato dall’Ambasciata d’Irlanda quale chairman nazionale dell’Associazione irlandese. Spazio anche ai laboratori, a partire da quello del pane fatto in casa grazie all’Azienda agricola Umberto Di Pietro l’Antica Macina per imparare come fare in casa un pane buonissimo e digeribile, senza forni costosi o attrezzature particolari. Si può ritornare, come ai “tempi di una volta” a fare il pane in casa, una pratica comune a tutti i popoli del mondo, da riscoprire nella sua semplicità per dare al nostro cibo quotidiano un sapore dimenticato. Perché il dono è il modo dell’incontro con la vita, e con l’altro, avvicina le persone, consente all’uno, donatore e ricevente, di vedere il volto dell’altro: il Mercato Contadino non è soltanto scambio di merci ma un vero e proprio luogo di scambio di idee, passioni e culture.

Ci sarà anche la degustazione ed incontro con i birrai – un laboratorio dedicato alle produzioni birrarie di SHIRE BREWING. Con l’esclusiva presenza dei birrai Mirko Giorgi e Gianluigi Paolone, la storia e le curiosità dì un progetto Made in Lazio tanto giovane e fresco quanto affermato e già approdato sui banconi delle birrerie più blasonate dello stivale, che sta facendo parlare tanto dì se’ per l’altissimo livello di bevibilitá, equilibrio, capacità interpretativa dì stili birrari inglesi e mitteleuropei.

Laboratori e workshop sulla cultura celtica

Non mancheranno ovviamente produzioni dì stampo irlandese e scozzese a tema con l’evento Festa Celtica, delle quali è prevista una degustazione guidata, con focus sulle materie prime e sui malti utilizzati per la produzione.

‘’L’ispirazione degli stili che produciamo viene soprattutto dai viaggi birrari europei, da Londra a Praga. Le nostre flagship, le English ales, sono le birre che amiamo bere in qualunque situazione, sono le birre del bancone e delle conversazioni infinite tra amici e viandanti, l’emblema delle public houses, della convivialità e dell’atmosera che solo una buona pinta può creare. Basso grado alcolico, quantità ragguardevoli e magari servizio a pompa rappresentano per noi l’archetipo della birra”. Dalle 11:30 alle 13:00 ci sarà un Workshop di danze irlandesi, scozzeri e bretoni a cura della ROIS Dance School di Roma, da non perdere!

Ci sarà poi anche l’esibizione e performance a cura del maestro Manrico Giannuzzi centro Namah di Genzano. Alle 10:30 anche il Laboratorio CIBO DI LUCE grazie a Rossella Chiappetta, con degustazione.

Conferenza: dai Celti ai nostri antenati cosa mangiavano, lo stile di vita, usi e costumi. Come è cambiata la nostra alimentazione, effetti su corpo-mente-anima. Perché è necessario un ritorno alle origini. Un’alimentazione sana ed equilibrata: come può esserci utile e perché. Preghiera per gli antenati (un pensiero speciale sarà rivolto ai nostri antenati). Canto di guarigione a cura di Myriam.

Alle 11:00 e alle 15:00 il Regno delle Erbe Celtiche: un Laboratorio teorico pratico di fitopreparazione di un rimedio guida. A cura di Alessia Macci, fitoterapeuta. Il laboratorio “Connessione uomo-natura”: laboratorio di preparazione di un rimedio guida, il contributo dei Celti per comprendere la connessione con le piante.

Tutti i laboratori

LABORATORIO cucito creativo dedicato a grandi e bambini EVVIVA LE ZUCCHE con le esperte di Canzonetti Arte, realizza la tua splendida zucca imbottita, prenotazioni al 335 7501053

Laboratorio per bambini con i mattoncini Kaplan, area dedicata libero spazio a fantasia e creatività! Partecipazione gratuita, offerta libera!

Ci saranno inoltre attività gratuite per bambini al , con percorsi ludico didattici, con il battesimo della sella dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 grazie a istruttori qualificati.

Laboratorio di Tiro istintivo con arco lungo monolitico per ragazzi e adulti

Laboratorio di manipolazione argilla per tutti con ritocchi naturali

Laboratorio di intaglio del legno uso creativo, cucchiaio, wild con possibilità di completamento del lavoro fatto con pirografo

Laboratorio di stamping con intaglio del timbro e colori naturali

Laboratorio di lavorazione della selce finalizzato alla realizzazione di una freccia tiro con l’Arco

(contributo euro 10 prenotazioni messaggio whatsapp Michele Lupoli 3336951460)

Parcheggio e come arrivare in treno

L’ingresso è a offerta libera ed è pet friendly. Per chi viene in auto c’è un ampio parcheggio gratuito di fronte alla struttura. In alternativa quello dell’Ippodromo custodito a 2 euro per la giornata.

La fermata del treno è Capannelle, a circa 500 metri. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri.

Autobus e metro

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 Lgo Colli Albani – Cosoleto/ linea 654 Lagonegro – Cinecittà

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova. Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Proposte, suggerimenti, richieste di partecipazione da inviare a info@mercatocontadino.org