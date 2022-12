Vinci i biglietti dei concerti 2023: Harry Styles, Coldplay, Robbie Williams e tanti altri, ecco come

Natale, tempo di regali. E tra i regali più graditi c’è anche, per molti, il biglietto per uno dei grandi concerti dell’estate 2023. Uno di quelli che – appena messi in vendita i ticket – sono già sold out. E se fosse gratis? E se il regalo lo facessero a voi? Ebbene, non è uno scherzo. Ma questione di fortuna. I biglietti per i concerti più ambiti del prossimo anno sono messi in palio da Live Nation, la multinazionale leader nell’organizzazione di concerti, spettacoli e festival, che ha appena annunciato Tickets Under The Tree, il concorso natalizio attraverso cui regalerà biglietti per i concerti più attesi del 2023.

Gli artisti

Coldplay, Harry Styles, Marco Mengoni, Robbie Williams, Tiziano Ferro, Lizzo e Depeche Mode: un’occasione unica per cercare di vincere i biglietti dei concerti della stagione 2023, molti dei quali già sold-out. Dal 5 dicembre, sulla pagina Instagram di Live Nation Italia (@livenationit), verrà pubblicato ogni giorno il post relativo a un Artista.

Come partecipare

Per partecipare e provare a vincere una delle coppie di biglietti in palio, basterà seguire il profilo, mettere like e commentare il post, seguendo le istruzioni riportate. Ogni utente potrà partecipare anche per più artisti e avrà tempo fino all’11 dicembre compreso. Regolamento completo consultabile su www.livenation.it/contest. Ecco quindi il calendario completo dei post:

5 dicembre – Vinci i biglietti per Coldplay

6 dicembre – Vinci i biglietti per Harry Styles

7 dicembre – Vinci i biglietti per Marco Mengoni

8 dicembre – Vinci i biglietti per Robbie Williams

9 dicembre – Vinci i biglietti per Tiziano Ferro

10 dicembre – Vinci i biglietti per Lizzo

11 dicembre – Vinci i biglietti per Depeche Mode

I concerti

Ci avviciniamo al Natale, ma Tickets Under The Tree ci trasporta già nella calda stagione dei concerti 2023, che si prospetta come una stagione record nel mondo della musica live.

Dai 6 show sold-out in tempi record dei Coldplay, che torneranno in Italia a 6 anni di distanza, alla grande festa di fine tour di Harry Styles a Reggio Emilia, dove la RCF Arena farà da cornice a una notte magica.

Dal grande ritorno negli Stadi di Marco Mengoni, che dopo gli indimenticabili show negli stadi di Milano e Roma di quest’estate e un tour nei palazzetti tutto sold-out, torna negli Stadi a Padova, Salerno, Bari, Bologna e Torino – al tour che celebra i 25 anni di carriera di Robbie Williams, in Italia per due date a Bologna.

Dal primo grande show di Lizzo in Italia, l’Artista dei numeri record, all’attesissimo ritorno negli Stadi di Tiziano Ferro per il TZN Tour 2023, fino alle 3 date dei Depeche Mode per il tour del nuovo album Memento Mori. Scopri il calendario completo degli show della stagione 2023 su: www.livenation.it