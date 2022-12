Måneskin, la rissa furibonda durante il concerto. Damiano: “La cosa peggiore? La maglia della Lazio”

Sold Out per il concerto dei Måneskin al Fillmore di Philadelphia: sul palco c’à l’inconfondibile Damiano che intona tutti i grandi classici della sua band, il pubblico è sovraeccitato, totalmente preso dalla sua voce. Ma qualcosa non fila per il verso giusto: sotto al palco scoppia la rissa furibonda tra gli spettatori, e il cantante stesso nota un particolare abbastanza eclatante, a sua detta: uno dei soggetti coinvolti ha la maglia della Lazio. Dopo le ore di adrenalina, musica e baldoria, con la solita dose di ironia che lo contraddistingue, lo stesso Damiano, riguardando proprio quelle immagini dal suo smartphone ha commentato sul suo profilo Twitter in questo modo: “La cosa peggiore? La ragazza con la maglia della Lazio”.

I Maneskin vincono gli AMA 2022 con Beggin: altro successo per la band romana

La rissa sotto al palco durante il concerto dei Måneskin

Un episodio improvviso, curioso e inaspettato, accaduto durante uno dei concerti del noto gruppo romano, il quale è stato protagonista nel mese di novembre di un tour tutto statunitense (da San Diego a Toronto fino a Boston, New York e Philadelphia). Al calare del sipario, proprio all’ultima tappa di Philadelphia, scoppia una rissa furibonda tra i presenti allo spettacolo musicale che interrompe immediatamente il concerto per non mettere a repentaglio l’incolumità dei presenti. Un episodio di certo non passato inosservato, e che ha spino il frontman Damiano a intervenire dal palco, condannando quel che stava accadendo: “La violenza è una str…ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino”. E, dopo che si erano placate le acque, eccolo intervenire ancora una volta, ma con un tono decisamente diverso, dopo che i fumi dell’apprensione erano già completamente svaniti. Pare che una ragazza presente al Fillmore aveva effettivamente addosso la maglia della squadra biancoceleste. Il dettaglio ha colpito direttamente nel segno, rimanendo impresso nella memoria di Damiano, il quale è rinomato per essere un grandissimo tifoso della AS Roma. Una battuta, ovviamente, che non ha mancato di scatenare una serie di commenti tra gli adepti delle due diverse squadre. Ma comunque, sempre meglio avere più maglie della Lazio che risse, durante i suoi concerti!