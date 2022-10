Morto il nonno di Damiano dei Maneskin: ‘Mi hai fatto ridere, grazie di tutto’

Lutto per il cantante e frontman Damiano David dei Maneskin. Suo nonno è morto. A dare l’annuncio è stato lo stesso cantante attraverso i social network. L’artista ha rivelato ai suoi fan che il nonno è venuto a mancare, le cause non sono note. Una persona alla quale era molto legato.

Lutto per Damiano dei Maneskin: morto il nonno

Su Instagram Damiano dei Maneskin ha condiviso una foto del nonno, ricordando tutte le volte che è stato presente per lui, dalla prima sigaretta al primo calice di vino, e quando lo accompagnava ovunque con la sua Fiat 500.

“Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare – scrive Damiano su Instagram -. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un pó piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”. Tanti i messaggi di cordoglio sul profilo di Damiano, dai vip come Andrea Delogu ai fan che hanno invaso il post di commenti.

Al momento i Maneskin sono impegnati nel tour mondiale, andato completamente sold out. Dal Messico agli Stati Uniti, Canada e Europa, il tour li terrà impegnati fino al 2023. In estate il ritorno in Italia allo stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano.