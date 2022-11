Tiziano Ferro: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il marito, figli, concerti, nuovo album, foto e Instagram

Dopo la puntata di ieri, con tanti ospiti che hanno deciso di raccontarsi a cuore aperto, oggi Verissimo, salotto televisivo di Silvia Toffanin, dedicherà una puntata speciale a Tiziano Ferro, al grande cantautore nato da Latina. Partito da lì e diventato famoso in tutto il mondo, con le sue canzoni che hanno segnato e fatto la storia. Lui che presto tornerà a riempire gli stadi.

Dagli esordi al debutto di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è nato a Latina il 21 febbraio 1980 da Juliana, casalinga, e da Sergio, un geometra. Il suo primo incontro con la musica risale a quando aveva cinque anni: per Natale riceve come regalo la sua prima tastiera. Fin da piccolo comincia a scrivere i primi brani e ad inciderli mediante un registratore. L’adolescenza di Tiziano Ferro non è stata facile: a causa della sua timidezza, è stato spesso emarginato dai compagni di classe, anche perché bulimico e in sovrappeso. Ha iniziato così a partecipare a corsi privati di chitarra classica, canto, pianoforte e batteria – trovando nella musica una valvola di sfogo.

Il primo singolo Xdono e i successi

Nel 1997 si è iscritto all’Accademia della Canzone di Sanremo, e dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico di Latina, ha deciso di iscriversi alla facoltà di ingegneria a Roma, passando poi a quella di scienze della comunicazione. Nel 2001 è riuscito ad esordire con il primo singolo Xdono: da lì un successo dopo l’altro. E da lì il suo primo album in studio, Rosso relativo, uscito il 26 ottobre del 2001. Tiziano Ferro, poi, ha iniziato a scrivere per vari artisti e a tradurre le sue canzoni anche in spagnolo.

L’ultimo album

Complicato riassumere la grande carriera di Tiziano Ferro: troppi i lavori, tantissimi i successi. Recentemente, nel 2022, ha annunciato la pubblicazione dell’ottavo album dal titolo Il mondo è nostro, che è stato distribuito l’11 novembre. Questo è stato anticipato dal singolo La vita splendida. E il 30 settembre del 2022 è uscito l’album Carattere speciale di The Supreme, che presenta al suo interno il brano Rotonda, proprio insieme a Ferro.

Le sue canzoni di successo

Tra le sue canzoni di successo ricordiamo, solo per citarne qualcun’una:

Rosso Relativo

Angelo mio

Imbranato

Stop Dimentica

Ed ero contentissimo

Ti scatterò una foto

E Raffaella è mia

E’ fuori è buio

Alla mia età

Il mio regalo più grande

Ivano fossati

Il sole esiste per tutti

L’amore è una cosa semplice

La differenza tra me e te

La fine

Hai delle isole negli occhi

L’ultima notte al mondo

La vita splendida

Tutti i premi vinti

Tiziano Ferro nella sua brillante carriera ha ottenuto molti riconoscimenti, sia nazionali che internazionali. Tra questi: Billboard Latin Music Awards, European Border Breakers Awards, Festivalbar, Wind Music Awards, MTV Europe Music Awards, Premio italiano della musica, Premio Lunezia, Premio Videoclip Italiano. E tanti tanti altri premi.

Chi è il marito, vita privata

Tiziano Ferro nel 2004 si è trasferito a Puebla de Zaragoza in Messico, l’anno successivo a Manchester, per poi tornare in Italia. Dal 2016 risiede principalmente a Los Angeles. Il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si è unito civilmente al compagno Victor Allen, che aveva sposato precedentemente a Los Angeles. il 25 giugno. Nel 2022 i due hanno annunciato di essere diventati genitori di Margherita e Andres.

Curiosità

Tiziano Ferro da molti anni aderisce a diverse iniziative di solidarietà e di beneficenza.

Nel 2010 ha pubblicato il suo libro, Trent’anni e una chiacchierata con papà, in cui dichiara pubblicamente la sua omosessualità.

Ha due tatuaggi: uno sul polso dedicato al fratello e l’altro sul polso opposto per i genitori.

Pur essendo dichiaratamente gay, ha rivelato di aver avuto alcune storie d’amore con donne.

Nel 2017 è stato il cantante che ha incassato di più da un tour: 24 milioni e mezzo di euro.

Tiziano Ferro punta tutto su Instagram

Tiziano Ferro ha un profilo Instagram e con l’account @tizianoferro vanta oltre 2 milioni di followers.