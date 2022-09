Tiziano Ferro: ‘Non farò il passaporto italiano ai miei figli, escluderebbero mio marito Victor’

Niente passaporto italiano, almeno per il momento, per i figli di Tiziano Ferro e Victor Allen. Nel corso di una lunga intervista che il noto cantante ha rilasciato a Rolling Stone in occasione del lancio del suo nuovo singolo La vita splendida — nato in collaborazione con Brunori Sas e Dimartino e facente parte dell’album Il mondo nostro — Ferro ha colto l’occasione per parlare un po’ anche della sua vita privata.

Leggi anche: Tiziano Ferro e il nuovo singolo ‘La vita splendida’: ecco quando sarà possibile ascoltarlo

Niente passaporto italiano (per ora) ai figli: le parole di Tiziano Ferro

Sposato con Victor Allen, Ferro ormai da diversi anni vive negli Stati Uniti. La coppia ha due figli: Margherita e Andres, ottenuti mediante un lungo e faticoso percorso, com’è egli stesso a dichiarare. Come anticipato, i figli della coppia non hanno ancora il passaporto italiano. Scelta questa volutamente effettuata dal cantante che spiega:

‘Oggi , se voglio far entrare i miei figli in Italia, so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché mio marito Victor Allen non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante’. ‘Al di là di essere d’accordo o meno, della morale, di un senso di colpa costruito a tavolino, ho sempre pensato che i miei diritti non tolgono nulla a quegli degli altri. Quando poi questa cosa prende una faccia, che è quella dei tuoi bimbi, è allora che ti ferisce. Per questo non gli ho ancora fatto il passaporto italiano anche se ne hanno diritto’.

La posizione del cantante è chiara, mentre per il futuro la possibilità che le cose possano andare diversamente non è esclusa, come peraltro è lui stesso a dichiarare: ‘Forse lo farò più avanti, o lo faranno loro. Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo’.