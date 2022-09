Tiziano Ferro e il nuovo singolo ‘La vita splendida’: ecco quando sarà possibile ascoltarlo

Lo aveva già annunciato, ma ora dalle parole Tiziano Ferro è passato ai fatti. Ed è tornato sulle scene con un nuovo brano ‘La vita splendida‘, scritto da Brunori Sas con Dimartino.

Il 9 settembre il singolo sarà disponibile

Un piccolo ‘assaggio’ su Instagram e il countdown che si può attivare. Il 9 settembre, quindi venerdì, sarà disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo, che verrà trasmesso anche in radio. E che, sicuramente, sarà un successo, come tutte le altre canzoni dell’artista di Latina, che nell’estate del 2023 tornerà a riempire gli stadi.

Una parte del testo

Tiziano Ferro sui social ha condiviso una piccola anteprima del testo. E lo ha fatto in italiano, in spagnolo e in inglese.

“Ma una vita così

io la voglio lo stesso

una vita così

A pensarci mi vengono i brividi

Ma io la voglio cantare

anche quando

l’orchestra scompare”.

La vita è splendida. E Tiziano Ferro lo sa bene.