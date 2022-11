Gazzelle e il concerto allo Stadio Olimpico di Roma: quando e dove acquistare i biglietti, i prezzi

Gazzelle torna a Roma, ma stavolta si esibirà allo Stadio Olimpico il 19 giugno 2023. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dall’orario al prezzo dei biglietti e dove acquistarli.

Gazzelle in concerto a Roma: i dettagli

Gazzelle si esibirà in concerto allo Stadio Olimpico a Roma il 9 giugno 2023. Dopo 6 anni di carriera, iniziata nel 2017, il cantante ha calcato tutti i palchi della Capitale: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall’Atlantico Live al Palazzo dello Sport alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle quest’estate al Rock in Roma, dove ha ottenuto oltre 25mila presenze. Dopo una lunga serie di concerti Gazzelle è pronto a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, uno dei più grandi in Italia. Il concerto è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

“Il 2023 è per Gazzelle l’anno di cantare insieme ai suoi fan come in un grande raduno, un’occasione per festeggiare gli anni, le lacrime e i sorrisi condivisi con il suo pubblico, in un luogo maestoso, simbolo di aggregazione e forti emozioni per la città eterna: lo Stadio Olimpico”. Con questo messaggio è stato dato l’annuncio del prossimo concerto del cantautore nella Capitale, un palco che tutti i cantanti sognano.

I biglietti: dove acquistarli e prezzi

Le prevendite saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 7 novembre su www.vivoconcerti.com, cliccando qui, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.clappit.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di sabato 11 novembre.

Ecco i prezzi dei biglietti riportati su Ticketone.