070, stasera il concerto di Renato Zero su Canale 5: ospiti e scaletta

“0-70 – Speciale Renato Zero”. Un tributo a un artista trai più amati del panorama musicale italiano. Renato Zero torna su Canale 5 con la seconda parte di “Best of” un sunto tratta dai concenti che il cantante ha tenuto al Circo Massimo di Roma tra settembre e ottobre scorsi. Sarà una vera e propria miscellanea di tutti e 6 i concerti tenuti da Zero nella Capitale, in cui verranno riproposti i momenti più significativi per festeggiare i 70 anni del musicista, ricorrenza che nonostante risalga al 2020 sono slittati a causa della pandemia da Covid.

Carrellata di successi di Renato Zero

Un appuntamento atteso per i tanti “sorcini” che seguono Renato Zero con passione e interesse da sempre. Una carrellata sui successi dell’artista tra i quali: Spiagge, Amico, Mi vendo, Il canzoniere. Una vera e propria festa nella quale ad omaggiare il cantante ci saranno anche diversi ospiti tra i quali: Amedeo Minghi, Fabrizio Moro, Stefano Bollani, Jovanotti, Michele Zarrillo, Giorgio Panariello e ancora tanti altri.

Per tutti gli amanti della musica di Renato Zero l’appuntamento di oggi, 2 novembre, è fissato alle 21.15 su Canale 5. Un programma che potrà essere seguito anche on demand o in streaming su Mediaset Infinity.