Renato Zero, stasera il concerto al Circo Massimo: date, scaletta, canzoni e ospiti

Finalmente ci siamo, manca davvero poco alla serie di concerti in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni di Renato Zero! A ben vedere, il compleanno del noto cantante è stato due anni fa, nel 2020, ma a causa della pandemia l’evento è stato posticipato fino a questo momento.

Leggi anche: Renato Zero, incidente in strada: parcheggia sulle strisce pedonali poi inciampa mentre attraversa

Al via stasera ‘Zerosettanta’: il concerto di Renato Zero al Circo Massimo

Il maxi-evento si chiama ‘Zerosettanta‘ e sarà a Roma per sei date: oggi, domani, domenica, mercoledì 28, venerdì 30 settembre ed il primo ottobre per la serata conclusiva. In occasione dei festeggiamenti in musica, sono attese ben 90mila persone.

Per l’evento è stato allestito un palco importante, sul quale il cantante si esibirà con un’orchestra di ben 50 elementi — tra archi, fiati e percussioni — e una band formata da 14 musicisti, 24 ballerini e 8 coristi. Insomma, davvero un evento organizzato nei minimi particolari e che non mancherà certamente di emozionare il pubblico, chiamato ad accompagnare Zero nella sua lunga carriera artistica, proprio come accade nel 2010 a Siena per i festeggiamenti dei suoi 60 anni.

Date sold out e ospiti

Come prevedibile, i sei appuntamenti sono tutti sold out e numerosi saranno gli ospiti presenti sul palco insieme al cantante in questo lungo, divertente ed emozionante viaggio musicale. Tuttavia, in scena, non saranno attesi solamente cantanti. Previsti infatti i contributi di Luca Ward, Sergio Castellito e Giuliano Lojodice.

La lista degli ospiti al momento non è nota ma è molto probabile che tra di loro ci sarà anche Jovanotti il quale in questo modo ‘renderà il favore’ a Zero che a fine luglio è andato a trovarlo a Marina di Cerveteri per le prima delle date del Jova Beach Party.