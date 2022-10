Compleanno al Circo Massimo per Renato Zero: concerto interrotto dalla pioggia

Renato Zero ha deciso di festeggiare il suo compleanno insieme al suo pubblico. La calorosa platea del Circo Massimo, ieri sera. Ha simbolicamente spento le sue 72 candeline insieme alla numerosa folla assiepata al Circo Massimo che gli ha intonato la canzone “Tanti auguri a te…”.

Non solo uno spettacolo musicale ma anche uno scambio di battute tra il cantante e il pubblico che hanno scherzato insieme almeno fino a quando… è iniziato a piovere.

La pioggia interrompe il concerto

“Pare che il cielo che ho sponsorizzato dal 1973 in poi mi ha voluto fare un regalo quella che cade non è pioggia è champagne” ha detto sorridendo Renato Zero al suo pubblico rimasto nonostante l’abbonante pioggia.

“Non perdiamoci mai” ha urlato il cantante allontanandosi dal palco prima della fine programmata. È stato poi uno degli organizzatori a scusarsi con i presenti per l’interruzione anticipata del concerto. “Purtroppo – ha detto – non abbiamo la possibilità di andare avanti. Mi scuso con tutti i presenti”.

Stasera, però, Renato Zero tornerà al circo Massimo alle 21 per l’ultimo dei sei concerti programmati.