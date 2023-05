Concerto Tiziano Ferro 2023 a Roma: date, biglietti e scaletta canzoni

Su avvicina il concerto di Tiziano Ferro, che i suoi fan di Roma ormai attendono da mesi. L’evento vedrà una doppia data, visto che l’artista di Latina si esibirà nella Capitale il 24 e il 25 giugno 2023. Per le occasioni, Ferro tornerà a cantare all’interno della stadio Olimpico di Roma, con migliaia di fan che saranno pronti a invadere i posti del parterre e dell’arena per ascoltarlo.

Il concerto di Tiziano Ferro a Roma

Entrambe le date, vedranno l’esibizione partire dalle ore 21. Il cantautore italiano, all’interno del suo tour musicale, non toccherà solamente la Capitale, ma le date lo porteranno a suonare in tutta Italia. Il tour quest’anno prenderà il nome di “TZN 2023”, con le date che partiranno proprio dal mese di giugno. Queste date di Ferro erano previste già nel 2020, ma per il Covid-19 hanno avuto uno slittamento addirittura di tre anni. Un concerto che i fan, come avevamo ribadito, attendevano da tempo.

I biglietti per l’esibizione allo Stadio Olimpico di Roma

I ticket per partecipare al concerto, saranno erogati da Ticketone. I settori “Prato” e “Prato Gold” sono andati esauriti nelle settimane scorse. Rimangono invece disponibili le attuali aree dello Stadio Olimpico di Roma, che vedono quattro tipologie di biglietti per i “Settori Numerati”:

80,50 euro

71,30 euro

59,80 euro

43,70 euro

Che canzoni porterà sul palco?

Essendoci due date disponibili, è probabile che Tiziano Ferro porti due tipologie di spettacolo differenti. Al momento, è chiaro come l’artista voglia dare spazio in particolar modo alle proprie ultime canzoni, provenienti dal cd di “Il mondo è nostro”, che oltretutto lo stesso Ferro sta molto pubblicizzando in quest’ultimo periodo. Resta quindi solo di andarlo a vedere, non prendendo impegni per fine giugno e lasciandosi incantare dalle canzoni generate dal pugno dell’artista di Latina. Un’occasione che riempie sempre il cuore dei fan che lo seguono da vent’anni a questa parte.