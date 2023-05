Rock in Roma 2023: artisti, date e come comprare i biglietti. Ecco il programma completo

Con il ritorno dell’estate, riparte anche il Rock in Roma. Arrivato all’edizione 2023, la kermesse musicale ormai da anni porta musicisti dal calibro internazionale a cantare sui palchi della Capitale, in particolare poi all’Ippodromo di Capannelle. Gli eventi musicali, tutti di grande spessore, si svolgeranno tra il periodo di Giugno e Settembre 2023, con fan che giungeranno da tutta Italia – e non solo – per assistere al concerto dei propri beniamini.

Il Rock in Roma 2023

Con la chiusura della pandemia da Covid-19, l’edizione 2022 si è rivelata un successo. Splendido risultato che gli organizzatori vorrebbero bissare anche quest’anno, proponendo eventi all’insegna della buona musica rock. Inoltre, poi, come da tradizione un sguardo anche agli altri generi musicali. Tra questi il pop, il rap, l’indie, la techno e l’elettronica, con gli artisti più virtuosi d’Italia che saliranno sul palco della kermesse per mandare in delirio migliaia di fan presenti alla loro serata.

Gli artisti presenti a questa edizione 2023

È uscito il calendario dei concerti legati al Rock in Roma 2023. Questi saranno gli artisti che si esibiranno durante la manifestazione musicale:

20 giugno 2023 – Bresh

23 giugno 2023 – Rancore

25 giugno 2023 – Naska

28 giugno 2023 – Nu Genea

3 luglio 2023 – Lazza

5 luglio 2023 – Capo Plaza

6 luglio 2023 – Mezzosangue

9 luglio 2023 – Coez

12 luglio 2023 – Maluma

13 luglio 2023 – Salmo

16 luglio 2023 – Arctic Monkeys

17 luglio 2023 – Manuel Agnelli

19 luglio 2023 – Articolo 31

26 luglio 2023 – Sfera Ebbasta + Shiva

28 luglio 2023 – Ozuna

5 agosto 2023 – Imagine Dragons

I biglietti per i concerti

Ogni data degli artisti, vedrà determinate piattaforme vendere i biglietti del concerto. In tal senso, queste saranno le piattaforme attive per ogni data:

Bresh: Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket

Lazza: Ticketone

Capo Plaza: Ticketone, Ticketmaster

Mezzosangue: Ticketone

Coez: Ticketone

Salmo: Ticketone

Arctic Monkeys: Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket

Articolo 31: Ticketone, Ticketmaster

Shiva: Ticketmaster, Ticketone

Imagine Dragons: Ticketmaster; Ticketone

Dove si svolgeranno i concerti

A seconda dalla capienza che potrebbe garantire ogni artista, il palco girerà tra lo storico Ippodromo di Capannelle, il Circo Massimo, il Teatro Romano di Ostia Antica e l’Auditorium Parco della Musica.